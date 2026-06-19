وزارة الأسرة تعزّز حضور الإمارات دولياً في قضايا أصحاب الهمم

نيويورك (الاتحاد)

ترأّست وزارة الأسرة وفد الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو 2026، تحت شعار «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد عشرين عاماً: الاحتفاء بالإنجازات وتعزيزها، وصياغة المرحلة التالية من التنفيذ في عالم متغير».

وترأّست حصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، وفد الدولة الذي ضم ممثلين عن وزارة الأسرة وهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، في إطار حرص الدولة على تعزيز حضورها الدولي في قضايا أصحاب الهمم وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية.

وخلال أعمال المؤتمر، ألقت حصة تهلك بيان دولة الإمارات أمام المناقشة المفتوحة للمؤتمر، أكدت فيه أن مرور عشرين عاماً على اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل محطة مهمة لتجديد الالتزام بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مجددةً التزام دولة الإمارات بمواصلة نهج شامل ومستدام للإدماج يضع الإنسان في صلب السياسات والبرامج ويضمن كرامته وحقوقه.

واستعرضت تجربة دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة التمكين من خلال اعتماد مصطلح «أصحاب الهمم»، وتطوير منظومة تشريعية ومجتمعية متكاملة تضمن المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، إلى جانب تعزيز التعليم الدامج، وتطوير بيئات ومرافق مؤهلة وفق أعلى المعايير، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر سهولة ومرونة وشمولاً، مؤكدةً أهمية الانتقال من مرحلة تطوير التشريعات والسياسات إلى بناء منظومات متكاملة تزيل الحواجز وتوفر فرص المشاركة الكاملة والفاعلة لأصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة، ومشددة على أن الإدماج ليس غاية بحد ذاته، بل أساساً لبناء مجتمعات أكثر قوة ومرونة وقدرة على الازدهار.

وعلى الصعيد الدولي، أكدت حصة تهلك التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، بما يدعم التنفيذ الفعّال للاتفاقية، مشيرة إلى استضافة الدولة عدداً من الفعاليات الدولية البارزة ذات الصلة بأصحاب الهمم، من بينها منتدى إعادة التأهيل الدولي 2024 ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

كما استضافت وزارة الأسرة حدثاً جانبياً لدولة الإمارات بعنوان «توسيع نطاق الأثر: من الأطر إلى التحول الملموس»، بالشراكة مع هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، والبعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وبالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، الذي يُعد شبكة عالمية تضم أكثر من 5.500 منظمة تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تزامناً مع مرور عشرين عاماً على اعتماد الاتفاقية.

وشكّل الحدث فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تمكين أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في مختلف جوانب الحياة، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير منظومات الدعم والرعاية، وتعزيز المشاركة الفاعلة لأصحاب الهمم في تصميم السياسات والخدمات والبرامج، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة.

كما شاركت الوزارة في فعالية جانبية تحت عنوان «شبكة منظمة الصحة العالمية للإنصاف الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة: رسم ملامح المرحلة المقبلة لتعزيز الإنصاف الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة»، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في تعزيز الوصول العادل إلى الخدمات الصحية لأصحاب الهمم، وبرامج التدخل المبكر، ودعم الأسر ومقدمي الرعاية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت حصة تهلك عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وفود الدول المشاركة، شملت وفود أيرلندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، حيث تم خلال هذه الاجتماعات استعراض أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز السياسات والبرامج الداعمة لدمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر تأكيداً على التزامها بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الجهود العالمية الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتمكيناً واستدامة، بما يرسخ مكانة الدولة كنموذج عالمي في دعم حقوق أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم وأسرهم.