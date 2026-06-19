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علوم الدار

«بيت الخير» تكثّف مبادراتها لدعم العمال خلال الصيف

خلال توزيع الوجبات الغذائية على العمال (من المصدر)
20 يونيو 2026 01:29

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «بيت الخير» عن تكثيف جهودها لدعم العمال خلال الصيف، من خلال توفير الوجبات الغذائية والمياه والعصائر المبرّدة للعمال في مواقع مختلفة، دعماً لهم في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة، وذلك في إطار التزامها برسالتها الإنسانية ومساندتها للجهود الوطنية الرامية إلى حماية العمال وتعزيز سلامتهم.
وأكدت «بيت الخير» أن دعم العمال يمثّل أحد المحاور الأساسية في عملها الإنساني، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ مشروع «الطعام للجميع»، الذي يتم من خلاله توزيع الوجبات الغذائية بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وذلك في مناطق مختلفة من الإمارة، بهدف توفير وجبات صحية ومتوازنة للعمال، خصوصاً خلال الأجواء الحارة وفترات الصيف.
وأوضحت «بيت الخير» أنها قامت بتثبيت مبادرات ومشاريع الدعم الغذائي والإنساني للعمال ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2026 - 2030.

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الإجهاد الحراري
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