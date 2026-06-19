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شرطة دبي تطلق حملة «قيادة بوعي» لتعزيز السلامة المرورية

صورة جماعية للحضور عقب المؤتمر الصحفي (من المصدر)
20 يونيو 2026 01:29

دبي (الاتحاد) 

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حملة التوعية المرورية «قيادة بوعي»، بالشراكة الاستراتيجية مع نيسان الشرق الأوسط وعبدالواحد الرستماني للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشماليّة.
تأتي الحملة في إطار حرص شرطة دبي على تكثيف جهودها الأمنية والمرورية في المناطق المختلفة، وتعزيز الحملات التوعوية للالتزام بقوانين السلامة المرورية واتباع إجراءات السلامة العامة بين أفراد المجتمع. 
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، ترأسه العميد عصام العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، وعبدالإله وزني، رئيس قسم التسويق والعلامة وتجربة العملاء في نيسان الشرق الأوسط، وحسام بغدادي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة عبدالواحد الرستماني للسيارات، وملازم أول سلمى المري، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، وممثلي الجهات الشريكة. 
وأكد العميد العور أن إطلاق حملة «قيادة بوعي» يأتي بتوجيهات اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ومتابعة العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، وبما يُجسد التزام شرطة دبي الراسخ بمواصلة العمل على تعزيز السلامة المرورية وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية. 
وانطلقت المسابقة أمس عبر حسابات شرطة دبي وعلامة «نيسان» على منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن للراغبين المشاركة فيها خلال أسبوعي المسابقة، والتي ستعزز وعيهم المروري عبر تقديم إجابات تصحيحية لكل سؤال حال الخطأ.

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