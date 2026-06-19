ضاحي خلفان يتلقى رسالة دكتوراه حول الجرائم الجمركية

دبي (الاتحاد)

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة دكتوراه حول الجرائم الجمركية (دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والإماراتي)، من الدكتورة غناء مسعد الماطري، الباحث قانوني أول في جمارك دبي قطاع السياسات والتشريعات.

وتتناول رسالة الدكتوراه الأحكام الموضوعية والإجرائية للجرائم الجمركية.

كما تلقى معاليه من الباحثة كتاباً حول (الجريمة السيبرانية ومواجهتها في التشريعات الإماراتية والدولية).

وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتورة غناء الماطري خلال استقبالها بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالتها وأهميتها، ومتمنياً لها التوفيق.