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علوم الدار

«دبي للأمن الإلكتروني» يفتح باب التسجيل في «قادة الفضاء الإلكتروني»

البرنامج يزود الطلاب بمهارات عملية (أرشيفية)
20 يونيو 2026 01:30

دبي (الاتحاد)

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أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني، أمس، عن فتح باب التسجيل في برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026، وهو مخيم صيفي رائد يمتد لخمسة أيام في مجال الأمن السيبراني، ويقام في الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2026، ويُستضيفه مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، الذراع المخصّص للابتكار السيبراني التابع للمركز.
ويُعد برنامج قادة الفضاء الإلكتروني، الذي يدخل عامه التاسع، من أبرز المبادرات الشبابية في مجال الأمن السيبراني على مستوى دولة الإمارات، إذ يزود الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً بمهارات عملية في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والسلوك المسؤول عبر الإنترنت، من خلال ورش عمل تطبيقية ومحاكاة حية وتحديات تنافسية.
وقال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إن تطور التهديدات السيبرانية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، يتطلب أن يكون الشباب مستعدين لمواجهتها، موضحاً أن البرنامج يؤكد التزام المركز ببناء بيئة رقمية مرنة، من خلال تمكين الشباب بالمهارات الواقعية والتفكير النقدي والثقة لحماية أنفسهم والريادة في مشهد سيبراني متزايد التعقيد.
ويشارك الطلاب، طوال الأسبوع، في جلسات يقدمها خبراء حول التهديدات السيبرانية والخصوصية على الإنترنت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات الرقمية، في حين يختتم البرنامج ببطولة المدافعين السيبرانيين التي تتنافس فيها الفرق في سيناريوهات أمن سيبراني واقعية.
وسيحصل الطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح على شهادة مشاركة رسمية من مركز دبي للأمن الإلكتروني.

دبي
الإمارات
مركز دبي للأمن الإلكتروني
يوسف الشيباني
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