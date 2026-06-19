«أميركية الشارقة» يعتمد قرارات لتعزيز التميُّز الأكاديمي والنمو المؤسسي

الشارقة (وام)

ترأّست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عُقد أول أمس في الحرم الجامعي، حيث أقرّ المجلس مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تدعم مسيرة الجامعة في تعزيز التميُّز الأكاديمي والنمو المؤسسي.

وشملت القرارات محاور رئيسية تتعلق بالحوكمة الأكاديمية وتقدير إنجازات أعضاء الهيئة التدريسية والتخطيط المالي والمشاريع الاستراتيجية والبيانات المالية المدققة إلى جانب تعيين أعضاء جدد في مجلس الأمناء.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «عمل مجلس الأمناء على مدى الأعوام الثلاثة الماضية على ترسيخ أسس مؤسسة أكاديمية تتسم بالشفافية والانضباط والتطلّع إلى المستقبل من خلال توفير التوجيه والإشراف اللازمين لدعم الجامعة في مسيرتها نحو النمو والتحوّل»، مضيفة: «بفضل جهود المجلس نمضي قدماً في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية من موقع قوة مستندين إلى زخم أكاديمي متنامٍ وتخطيط مالي راسخ ورؤية واضحة للمستقبل وأشكر جميع أعضاء مجلس الأمناء الحاليين والسابقين الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في تعزيز مكانة الجامعة».

واعتمد المجلس تعيين 6 أعضاء جدد في مجلس الأمناء هم: إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لـ«بنك الاستثمار»، وحاتم محمد ذياب الموسى، المدير العام لدائرة النفط في إمارة الشارقة، والأمين العام لمجلس الطاقة في إمارة الشارقة، وإيرينا بوكوفا، المديرة العامة السابقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» ورئيسة مجلس جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة، والدكتور محمد العريان، أستاذ ممارس لكرسي «رينيه م. كيرن» في كلية وارتون لإدارة الأعمال وزميل عالمي أول في معهد لاودر بجامعة بنسلفانيا، وموزة العبار، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمشاريع العبار، وعمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية وسفير غير مقيم لدى الفاتيكان.

ووافق المجلس على تغيير اسم التعليم التنفيذي في الجامعة إلى «التعليم التنفيذي والتطوير المهني» بما يعزّز دورها في التعلم مدى الحياة والتواصل مع قطاعات الصناعة.

وأقر المجلس عدداً من القرارات في جانب التقدير الأكاديمي تمثلت في منح لقب أستاذ فخري لعدد من أساتذة الجامعة، وعدد من الترقيات، إضافة إلى إقرار الميزانية التشغيلية العامة للسنة المالية 2026-2027 بما في ذلك المعايير والتخصيصات المرتبطة بالوقف، إضافة إلى ميزانية البحث والدراسات العليا للسنة المالية نفسها.