السبت 20 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية» تستقبل وفداً من «الدفاع» لبحث الحوكمة والامتثال

«الداخلية» تستقبل وفداً من «الدفاع» لبحث الحوكمة والامتثال
20 يونيو 2026 01:30

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
«الأوركسترا الوطنية» تُحيي حفل «شهرزاد» في أبوظبي.. غداً

استقبلت وزارة الداخلية وفداً من وزارة الدفاع برئاسة العميد راشد إبراهيم راشد المحيسني، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على التجارب المؤسسية والممارسات المطبقة في مجالات الحوكمة والرقابة والامتثال، لدعم جهود التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.
وكان في استقبال الوفد العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي والمنسق العام لجهاز الإمارات للمحاسبة بوزارة الداخلية، وعدد من ممثلي الجهات المختصة بالوزارة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الممارسات المؤسسية والضوابط التنظيمية المعتمدة في مجالات الحوكمة والامتثال والرقابة الداخلية.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت آليات تعزيز النزاهة والشفافية المؤسسية، وإدارة المخاطر، وعمليات المتابعة والتقييم، إضافة إلى تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات المطبقة في تطوير منظومات العمل الرقابي، بما يدعم تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والاستدامة المؤسسية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعارف المتخصصة، بهدف تطوير بيئات العمل المؤسسي وترسيخ أفضل الممارسات الداعمة للتميز الحكومي ورفع كفاءة الأداء وفق المعايير المعتمدة.

وزارة الداخلية
الإمارات
وزارة الدفاع
الحوكمة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
اليوم 19:23
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
اليوم 22:31
مراسم تسبيم فرقاطة تركية إلى رومانيا
الأخبار العالمية
في سابقة.. تركيا تبدأ تصدير السفن الحربية
اليوم 22:03
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
الرياضة
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
اليوم 22:03
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
علوم الدار
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©