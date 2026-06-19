«الداخلية» تستقبل وفداً من «الدفاع» لبحث الحوكمة والامتثال

أبوظبي (وام)

استقبلت وزارة الداخلية وفداً من وزارة الدفاع برئاسة العميد راشد إبراهيم راشد المحيسني، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على التجارب المؤسسية والممارسات المطبقة في مجالات الحوكمة والرقابة والامتثال، لدعم جهود التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.

وكان في استقبال الوفد العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي والمنسق العام لجهاز الإمارات للمحاسبة بوزارة الداخلية، وعدد من ممثلي الجهات المختصة بالوزارة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الممارسات المؤسسية والضوابط التنظيمية المعتمدة في مجالات الحوكمة والامتثال والرقابة الداخلية.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت آليات تعزيز النزاهة والشفافية المؤسسية، وإدارة المخاطر، وعمليات المتابعة والتقييم، إضافة إلى تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات المطبقة في تطوير منظومات العمل الرقابي، بما يدعم تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والاستدامة المؤسسية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعارف المتخصصة، بهدف تطوير بيئات العمل المؤسسي وترسيخ أفضل الممارسات الداعمة للتميز الحكومي ورفع كفاءة الأداء وفق المعايير المعتمدة.