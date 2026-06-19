السبت 20 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شراكة بين «سلال» و«دلفي الهولندية» لتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الغذاء والزراعة

آمنة الضحاك والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
20 يونيو 2026 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأوركسترا الوطنية» تُحيي حفل «شهرزاد» في أبوظبي.. غداً
صقر غباش: التعاون الاقتصادي والبرلماني بين دول المنطقة الأورو- متوسطية والخليج ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

أعلنت مجموعة سلال، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الزراعية والأغذية في دولة الإمارات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة دلفي الهولندية المتخصصة في الاستشارات الزراعية، بهدف المساهمة في تطوير القطاع الزراعي محلياً من خلال تصميم وتطوير وتنفيذ برامج متقدمة للتدريب وبناء القدرات على مدى الخمس السنوات المقبلة.
وجرى الإعلان عن الشراكة خلال مراسم أُقيمت لاستقبال الوفد التمثيلي لمجموعة سلال بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في مقر شركة دلفي بهولندا، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز تبني حلول التكنولوجيا الزراعية وأحدث التطبيقات العملية والممارسات العالمية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تغطي مجالات الزراعة المكشوفة والزراعة المحمية والزراعة المائية، إلى جانب الأنظمة التقنية المتقدمة للبيوت المحمية بما يسهم في رفع كفاءة العاملين في القطاع وتعزيز إنتاجيته واستدامته.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار التابعة لمجموعة سلال: «يمثل الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة ونمو قطاع الغذاء والزراعة في دولة الإمارات. ومن خلال شراكتنا مع دلفي، نسعى إلى توظيف الخبرات والمعارف العالمية المتقدمة وتكييفها مع احتياجات القطاع الزراعي المحلي، بما يسهم في تمكين المزارعين والكوادر الوطنية بالمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع. كما تعزز هذه المبادرة نقل المعرفة التطبيقية وبناء القدرات المتخصصة، بما يدعم تطوير منظومة زراعية أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي للدولة».
وبموجب الاتفاقية لا تقتصر البرامج التدريبية على الجوانب الفنية والزراعية فحسب، بل تشمل أيضاً ركائز الأعمال الأساسية، مثل إعداد دراسات الجدوى، وتطوير نماذج الأعمال المستدامة، واستراتيجيات التسويق التجاري.
وقال أرنود فان بوفن، الشريك الإداري في شركة دلفي: «تتشارك مجموعة سلال ودلفي في رؤية واحدة تتمثل في تطوير قطاع الزراعة، ويُعدّ بناء المعرفة وتطويرها محوراً أساسياً في نهجنا، حيث نعمل على إنتاج معارف وخبرات جديدة لمعالجة التحديات التي يواجهها المزارعون حول العالم. ومن خلال التعاون بين واحة الابتكار التابعة لمجموعة سلال ومراكز الأبحاث التابعة لدلفي، سنعمل على دعم المزارعين في دولة الإمارات والدول المجاورة لمواجهة القضايا الملحّة المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز دخل المزارعين. كما سنسهم في الارتقاء بجودة البنية التحتية والمعرفة الخاصة بقطاع الزراعة في دولة الإمارات».
وتمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الغذاء والزراعة في دولة الإمارات، إذ تعكس أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب المتخصص بوصفهما ركيزة أساسية لبناء قطاع زراعي متطور وقادر على مواكبة التحديات المستقبلية.

مجموعة سلال
الإمارات
هولندا
القطاع الزراعي
قطاع الزراعة
آمنة الضحاك
آمنة الضحاك الشامسي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
اليوم 19:23
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
اليوم 22:31
مراسم تسبيم فرقاطة تركية إلى رومانيا
الأخبار العالمية
في سابقة.. تركيا تبدأ تصدير السفن الحربية
اليوم 22:03
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
الرياضة
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
اليوم 22:03
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
علوم الدار
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©