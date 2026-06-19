الإمارات تستعرض في «يوروساتوري 2026» دورها المحوري شريكاً عالمياً موثوقاً في الدفاع والأمن

باريس (وام)

اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات، أمس، مشاركته في «معرض يوروساتوري 2026» في العاصمة الفرنسية باريس، بنجاح استثنائي، مثل محطة بارزة في استعراض الدور المحوري لدولة الإمارات كشريك عالمي موثوق في قطاعي الدفاع والأمن.

وعلى مدار أيام المعرض، سلط الجناح الضوء على القدرات الصناعية المتقدمة للدولة، والتقنيات الدفاعية الحديثة التي تطورها الشركات الوطنية، إلى جانب التزامها بتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الجهات العالمية العاملة في القطاع.

جاءت مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظيم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن» وشكّل منصة وطنية موحدة لاستعراض قدرات أبرز الشركات والمؤسسات الدفاعية الإماراتية، بما في ذلك مجموعة «إيدج»، و«ريسورس للصناعات»، وشركة الإمارات للكابلات والربط البيني (ECCI).

وعلى مدار خمسة أيام، استقبل الجناح أكثر من 12.500 زائر، وشهد عقد 480 اجتماعاً بين الجهات الدفاعية الوطنية الإماراتية والشركات الدفاعية العالمية والوفود العسكرية ومنظمي المعارض والجهات الفاعلة في قطاع الدفاع والأمن على المستوى الدولي. واستقطب الجناح على مدار الأسبوع زيارات رفيعة المستوى من وفود رسمية وقادة عسكريين كبار ورؤساء تنفيذيين لشركات عالمية وشركاء دوليين.

وخلال مشاركتها في المعرض، وقّعت مجموعة «إيدج» أكثر من تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات أوروبية رائدة، بما يعزز جهودها لتوسيع شراكاتها الدولية وترسيخ حضور الصناعة الدفاعية الإماراتية ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الدفاع.

ونجحت مجموعة «أدنيك» في الاستفادة من مشاركتها في «يوروساتوري 2026» للترويج للدورات المقبلة من أبرز المعارض الدفاعية والأمنية التي تنظمها الدولة، وفي مقدمتها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 2027 «آيدكس» ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس»2027، وشهد الحدث عقد أكثر من 170 اجتماعاً على مدار أيامه.

وعقدت المجموعة سلسلة من الاجتماعات الخاصة بالترويج للدورات المقبلة من معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس»، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار»، والتي حظيت باهتمام متزايد من المشاركين والجهات الدولية.

وعكست مشاركة الجناح في «يوروساتوري 2026» التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدفاعية العالمية، ودعم الابتكار.