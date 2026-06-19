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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح النعيمي في العين

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
20 يونيو 2026 01:32

العين (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عبدالله محمد الجيد النعيمي، بمناسبة زفاف نجلها منصور إلى كريمة صالح محمد الجيد النعيمي، وأقيم الحفل في مجلس الروضة بمدينة العين، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

أفراح النعيمي
الإمارات
نهيان بن مبارك
العين
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