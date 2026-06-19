السبت 20 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد شرطة أبوظبي: مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني بما يعزز ثقة المجتمع بالخدمات الشرطية

قائد شرطة أبوظبي: مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني بما يعزز ثقة المجتمع بالخدمات الشرطية
19 يونيو 2026 21:55

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مركز شرطة الفلاح، في إطار حرصه على متابعة سير العمل والاطلاع على مستوى الجاهزية الميدانية والتشغيلية، بما يعزز جودة الخدمات الأمنية المقدمة للجمهور ويرسخ منظومة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي، بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي وعدد من الضباط.

أخبار ذات صلة
قائد عام شرطة أبوظبي يكرّم أحد منتسبي الدوريات الميدانية
قائد عام شرطة أبوظبي يهنئ القيادة الرشيدة والمنتسبين

اطّلع معاليه، خلال الزيارة، على آليات العمل والإجراءات التشغيلية والخدمات المقدمة للمتعاملين، واستمع إلى شرح حول المبادرات التطويرية والممارسات التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني وتوظيف التقنيات الحديثة بما يدعم جودة الحياة ويعزز ثقة المجتمع بالخدمات الشرطية.
وأشاد بجهود منتسبي المركز وإخلاصهم في أداء مهامهم، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار، بما يواكب تطلعات شرطة أبوظبي نحو تقديم خدمات أمنية استباقية وذكية تسهم في إسعاد المجتمع وتعزز ثقة الجمهور بالخدمات الشرطية.

المصدر: وام
أحمد سيف بن زيتون المهيري
قائد عام شرطة أبوظبي
العمل الأمني
الخدمات الشرطية
الأمن
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
اليوم 19:23
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
اليوم 22:31
مراسم تسبيم فرقاطة تركية إلى رومانيا
الأخبار العالمية
في سابقة.. تركيا تبدأ تصدير السفن الحربية
اليوم 22:03
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
الرياضة
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
اليوم 22:03
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
علوم الدار
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©