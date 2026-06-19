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علوم الدار

محمد الشرقي: مواصلة مسيرة العلم والمعرفة لخدمة المجتمع وتطور الوطن ونهضته

ولي عهد الفجيرة والحضور خلال فعاليات حفل التخريج (وام)
20 يونيو 2026 01:32

الفجيرة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج طلاب وطالبات الثانوية العامة في أكاديمية الفجيرة الخاصة.
وأكّد سموه، أهمية مواصلة مسيرة العلم والمعرفة، والاطلاع الهادف على مختلف المجالات، وفي المراحل الدراسية والمهنية القادمة، إسهاماً في خدمة المجتمع، وتطور الوطن ونهضته.
كما أشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لمسيرة التعليم ومتطلبات تطويرها في إمارة الفجيرة، وتشجيع الطلاب والطالبات على تحقيق المزيد من التميّز والنجاح.

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وسلّم سمو ولي عهد الفجيرة شهادات التخرج لطلاب وطالبات الثانوية العامة الخريجين، مهنئاً إياهم على اجتيازهم هذه المرحلة التعليمية، ومتمنياً لهم النجاح في المراحل الدراسية القادمة.
حضر الحفل، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجان برتينغام، مديرة مدرسة الفجيرة الخاصة.

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