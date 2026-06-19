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بلدية دبي تعتمد نظام شركة دوبوكس للبناء المعياري مسبق الصنع

بلدية دبي تعتمد نظام شركة دوبوكس للبناء المعياري مسبق الصنع
20 يونيو 2026 01:30

دبي (وام)

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أعلنت بلدية دبي اعتماد نظام شركة «دوبوكس» «Dubox» للبناء المعياري والتصنيع المسبق Modular Construction ضمن الأنظمة البنائية الجديدة لديها.
وأجرى وفد من بلدية دبي برئاسة المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني، زيارة ميدانية إلى مصنع الشركة التابع لـ «مجموعة أمانة» في مدينة دبي الصناعية بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتأكيد التزام بلدية دبي المتواصل بدعم وتعزيز أساليب البناء الحديثة.
واطلع الوفد على أسلوب البناء المعياري الذي يجري من خلاله تصنيع الوحدات البنائية في المصنع.
وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن بلدية دبي تلتزم بضمان توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة في قطاع البناء والتشييد وتشجيع التوسع في استخدام تقنيات وأساليب البناء الحديثة.

دبي
بلدية دبي
الإمارات
مريم المهيري
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