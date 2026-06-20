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الإمارات تستكمل توزيع مساعداتها الإغاثية على متضرّري زلزال الفلبين

الإمارات تستكمل توزيع مساعداتها الإغاثية على متضرّري زلزال الفلبين
20 يونيو 2026 10:44

واصل فريق الاستجابة للمساعدات الإماراتية، تنفيذ جهوده الإغاثية في جمهورية الفلبين، مستكملاً توزيع المساعدات العاجلة على الأُسر المتضررة من الزلزال الذي وقع قبالة سواحل مقاطعة سارانغاني في 8 يونيو الجاري، وذلك ضمن تحرُّك إنساني سريع يهدف إلى مساندة المجتمعات المتأثرة بالكوارث الطبيعية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، والتخفيف من آثار الزلزال على الأسر المنكوبة.

جاء استكمال توزيع المساعدات ضمن المرحلة الإنسانية العاجلة التي نفّذتها دولة الإمارات لدعم المتضررين في مدينة جينيرال سانتوس والمناطق المتأثرة في مقاطعة سارانغاني، حيث قام فريق الاستجابة بتوزيع نحو 2925 طرداً غذائياً و1000 جالون من المياه الصالحة للشرب، بما يُسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة والتخفيف من التداعيات الإنسانية والمعيشية التي خلفها الزلزال.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الاستجابة الإماراتية التي تستهدف توزيع المساعدات الإغاثية المستمرة على المتضررين، بالتنسيق مع الجهات المحلية الفلبينية المعنية، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز قدرة الأسر المنكوبة على تجاوز آثار الكارثة، خصوصاً في المناطق التي تأثرت فيها المنازل والخدمات الأساسية والبنية المجتمعية.

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ونفّذ فريق الاستجابة للمساعدات الإماراتية زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق المتضررة، واطّلع بشكل مباشر على أوضاع الأسر واحتياجاتها الإنسانية، بما يضمن توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المتضررة، ومتابعة مراحل تنفيذ العملية الإغاثية بكفاءة وسرعة.

وتؤكِّد هذه الاستجابة حرص دولة الإمارات على مواصلة دورها الإنساني الفاعل في دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم، وترسيخ قيم التضامن والتعاون الدولي، من خلال تدخلات عاجلة ومنظّمة تُسهم في تخفيف المعاناة، ودعم جهود التعافي المبكر للمجتمعات المنكوبة.

المصدر: وام
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