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علوم الدار

رئيس الدولة: الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني

21 يونيو 2026 10:03

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة «يوم الأب»، أن الأب هو السَّند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها.

وقال سموّه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الأب هو السَّند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها. وفي «يوم الأب» نتذكر أبانا زايد، رحمه الله، رمز الأبوّة التي صنعت وطناً بالحكمة والرحمة والمحبّة والمسؤولية، ونُحيّي كل أب يسير على هذا النّهج، فيرعى أسرته بحب ويغرس في أبنائه القيم والأخلاق الأصيلة ويفتح أمامهم أبواب الأمل والمستقبل لتبقى أُسرنا دائماً مصدراً لقوة مجتمعنا وتقدم وطننا. بارك الله في الآباء في الإمارات والعالم ورحم من رحل منهم عن دنيانا».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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