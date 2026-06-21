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علوم الدار

محمد بن راشد: في يوم الأب.. نستذكر فضلهم.. نستذكر سيرتهم ومسيرتهم

محمد بن راشد
21 يونيو 2026 11:01

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم الأب، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في يوم الأب... نستذكر فضلهم.. نستذكر سيرتهم ومسيرتهم.. نحن ما زرعوا.. نحن ما صنعوا وبنوا.. نحن ما تركوا.. رحمهم الله.. وحفظ الله من بقي منهم».

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