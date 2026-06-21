محمد بن راشد: في يوم الأب.. نستذكر فضلهم.. نستذكر سيرتهم ومسيرتهم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم الأب، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في يوم الأب... نستذكر فضلهم.. نستذكر سيرتهم ومسيرتهم.. نحن ما زرعوا.. نحن ما صنعوا وبنوا.. نحن ما تركوا.. رحمهم الله.. وحفظ الله من بقي منهم».

في يوم الأب... نستذكر فضلهم .. نستذكر سيرتهم ومسيرتهم .. نحن ما زرعوا .. نحن ما صنعوا وبنوا .. نحن ما تركوا .. رحمهم الله .. وحفظ الله من بقي منهم . pic.twitter.com/m5HJDgmLwn — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 21, 2026