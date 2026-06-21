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علوم الدار

منصور بن زايد: الشيخ زايد كان مدرسة في الحكمة

منصور بن زايد: الشيخ زايد كان مدرسة في الحكمة
21 يونيو 2026 11:04

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الوالد المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كان مدرسة في الحكمة، وقدوة في العطاء، ومعلماً في الإنسانية.  
وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «زايد بن سلطان.. أبي.. وأب لكل من عاش على أرض الإمارات.. كان مدرسة في الحكمة، وقدوة في العطاء، ومعلماً في الإنسانية، وراعياً للأسرة التي جعلها أساس بناء الوطن. في يوم الأب، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ونُحيّي كل أب يزرع قيم زايد في أبنائه، ويبني أسرة تصنع المستقبل وتحفظ مسيرة الوطن».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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