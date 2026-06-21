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علوم الدار

حمدان بن محمد: في يوم الأب نقول: مَنْ مثلك يا أبي؟

حمدان بن محمد: في يوم الأب نقول: مَنْ مثلك يا أبي؟
21 يونيو 2026 12:20

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة «يوم الأب»، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في يوم الأب نقول: مَنْ مثلك يا أبي؟… علمتنا أن خدمة الوطن شرف، وأن العبرة بالفعل والعطاء والإنجاز، وأن الطموح لا يعرف سقفاً. فكانت كلماتك دروساً، وأفعالك قدوة، ومسيرتك مصدر إلهام لنا ولكل إماراتي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
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