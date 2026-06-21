حمدان بن محمد: في يوم الأب نقول: مَنْ مثلك يا أبي؟

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة «يوم الأب»، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في يوم الأب نقول: مَنْ مثلك يا أبي؟… علمتنا أن خدمة الوطن شرف، وأن العبرة بالفعل والعطاء والإنجاز، وأن الطموح لا يعرف سقفاً. فكانت كلماتك دروساً، وأفعالك قدوة، ومسيرتك مصدر إلهام لنا ولكل إماراتي».

في يوم الأب نقول: من مثلك يا أبي… علمتنا أن خدمة الوطن شرف، وأن العبرة بالفعل والعطاء والإنجاز، وأن الطموح لا يعرف سقفاً. فكانت كلماتك دروساً، وأفعالك قدوة، ومسيرتك مصدر إلهام لنا ولكل إماراتي.



حفظك الله لنا أباً وقائداً ومعلماً. pic.twitter.com/08pOCTDlMJ — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) June 21, 2026