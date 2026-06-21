60 خدمة لـ«مستشار الخدمات الافتراضي» في بلدية دبي

آمنة الكتبي (دبي)

وسّعت بلدية دبي نطاق خدمة المواعيد الافتراضية لتشمل نحو 60 خدمة رقمية حالياً، مقارنة بـ 44 خدمة عند إطلاق المرحلة الأولى، في خطوة تعكس توجهها نحو تطوير منظومة الخدمات الذكية وتعزيز التحوّل الرقمي، بما يسهم في تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات والاستشارات الحكومية بكفاءة ومرونة.

وحققت الخدمة نسبة سعادة للمتعاملين بلغت 94% منذ إطلاقها، ما يعكس نجاحها في توفير تجربة رقمية متطورة تتيح الحصول على الاستشارات والخدمات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، الأمر الذي أسهم في تقليل أوقات الانتظار ورفع سرعة إنجاز المعاملات، حيث تهدف مبادرة «مستشار الخدمات الافتراضي» إلى تطوير تجربة المتعامل وتوفير قنوات مرنة للتواصل المباشر مع المختصين، من خلال إتاحة مواعيد افتراضية يمكن حجزها وفق الوقت المناسب للمتعامل، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وشهدت الخدمة إقبالاً على عدد من الخدمات الأكثر طلباً، من بينها تصحيح رسوم السكن، وتصاريح مزاولة الأنشطة الهندسية، وتسجيل المنتجات الاستهلاكية «منتجي»، إضافة إلى طلبات التصاريح التخطيطية وغيرها من الخدمات المتخصّصة، حيث طوّرت البلدية آلية إلكترونية مبسطة لحجز المواعيد عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للمتعامل إنشاء حساب واختيار الخدمة المطلوبة ثم تحديد موعد للاستفسار، قبل استلام رابط الاجتماع بشكل فوري عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

وأوضحت البلدية أن الخدمة أسهمت في خفض الجهد والوقت المرتبط بالحضور الشخصي بنسبة 87.5 %، إلى جانب تحقيق وفر مباشر للمتعاملين يقارب نصف مليون درهم نتيجة تقليل تكاليف التنقل والمواقف، بما يدعم جودة الحياة واستدامة الخدمات الحكومية الذكية، كما أسهمت المبادرة في تحقيق وفر مباشر للمتعاملين بلغ ما يقارب نصف مليون درهم، من خلال تقليل التكاليف المرتبطة بالتنقل والمواقف، في إطار دعم توجهات التحول الرقمي والارتقاء بجودة الحياة واستدامة الخدمات الحكومية الذكية.