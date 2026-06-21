أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «كيو موبيليتي» بدء تفعيل نظام المواقف الذكية في «مشرف مول» بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة لاين للاستثمار؛ بهدف تعزيز تجربة الزوّار، وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة في إدارة المواقف، حيث يتيح النظام خدمة الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق «درب».

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية داخل المول، والحدّ من الازدحام في مناطق المواقف، وتسهيل الوصول إلى المواقف المتاحة.

ويبدأ تفعيل نظام المواقف الذكية المدفوعة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، ضمن استراتيجية «كيو موبيليتي» الرامية إلى توسيع نطاق تطبيق النظام في المواقع الحيوية والوجهات الرئيسية في الإمارة، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة التنقل، وترسيخ مفهوم المدن الذكية.

وقال محمد كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو موبيليتي: «يمثّل تفعيل نظام المواقف الذكية المدفوعة في (مشرف مول) خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تقديم حلول تنقل ذكية ومتكاملة تخدم مختلف الوجهات والمنشآت في أبوظبي».

من جانبه، قال واجب خوري، مدير شركة لاين للاستثمار: «نسعى في الشركة باستمرار إلى الارتقاء بتجربة المستخدم في وجهاتنا المختلفة، من خلال الابتكار والتكنولوجيا. ويعكس إطلاق نظام المواقف الذكية المدفوعة في (مشرف مول) التزامنا بتوفير تجارب ذكية وسلسة ومريحة للزوار، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية في المركز التجاري».

وقال بيجو جورج، المدير العام لشركة لاين للاستثمار - أبوظبي: «يواصل (مشرف مول) تركيزه على تقديم تجارب استثنائية للزوّار. وسيسهم هذا الحل الجديد للمواقف في تسهيل الوصول إلى المول، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير تجربة أكثر راحة، ومتعة للمتسوقين والزوار».