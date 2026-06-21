الإثنين 22 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفعيل نظام المواقف الذكية المدفوعة في «مشرف مول»

مشرف مول في أبوظبي
22 يونيو 2026 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأب» في صميم السياسات الأسرية الإماراتية
«الإمارات الصحية»: 402 ألف فحص للأشعة وخدمات طب نووي خلال الربع الأول من عام 2026

أعلنت «كيو موبيليتي» بدء تفعيل نظام المواقف الذكية في «مشرف مول» بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة لاين للاستثمار؛ بهدف تعزيز تجربة الزوّار، وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة في إدارة المواقف، حيث يتيح النظام خدمة الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق «درب». 
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية داخل المول، والحدّ من الازدحام في مناطق المواقف، وتسهيل الوصول إلى المواقف المتاحة. 
ويبدأ تفعيل نظام المواقف الذكية المدفوعة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، ضمن استراتيجية «كيو موبيليتي» الرامية إلى توسيع نطاق تطبيق النظام في المواقع الحيوية والوجهات الرئيسية في الإمارة، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة التنقل، وترسيخ مفهوم المدن الذكية. 
وقال محمد كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو موبيليتي: «يمثّل تفعيل نظام المواقف الذكية المدفوعة في (مشرف مول) خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تقديم حلول تنقل ذكية ومتكاملة تخدم مختلف الوجهات والمنشآت في أبوظبي».
من جانبه، قال واجب خوري، مدير شركة لاين للاستثمار: «نسعى في الشركة باستمرار إلى الارتقاء بتجربة المستخدم في وجهاتنا المختلفة، من خلال الابتكار والتكنولوجيا. ويعكس إطلاق نظام المواقف الذكية المدفوعة في (مشرف مول) التزامنا بتوفير تجارب ذكية وسلسة ومريحة للزوار، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية في المركز التجاري». 
وقال بيجو جورج، المدير العام لشركة لاين للاستثمار - أبوظبي: «يواصل (مشرف مول) تركيزه على تقديم تجارب استثنائية للزوّار. وسيسهم هذا الحل الجديد للمواقف في تسهيل الوصول إلى المول، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير تجربة أكثر راحة، ومتعة للمتسوقين والزوار».

مشرف مول بأبوظبي
الإمارات
المشرف مول
أبوظبي
المواقف
المواقف العامة
المواقف الذكية
كيو موبيليتي
شركة لاين
آخر الأخبار
فانس وستيف ويتكوف وشهباز شريف وعاصم منير قبيل اجتماع رباعي في سويسرا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فانس: تقدم كبير في المحادثات مع إيران بسويسرا
اليوم 01:03
جانب من أحد اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الخارجية العرب» يبحثون في عمّان تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة
اليوم 01:02
رقم قياسي أوروبي في «الحر الشديد»
الأخبار العالمية
رقم قياسي أوروبي في «الحر الشديد»
اليوم 01:02
نازحون يعودون إلى ديارهم في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل: سنبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة
اليوم 01:02
عاملا إنقاذ في موقع تعرض لغارة جوية روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى بهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©