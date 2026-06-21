الإثنين 22 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي تستضيف قمة فوربس الشرق الأوسط «بناء المستقبل»

القمة تجمع خبراء وقادة ومستثمرين (من المصدر)
22 يونيو 2026 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأب» في صميم السياسات الأسرية الإماراتية
تفعيل نظام المواقف الذكية المدفوعة في «مشرف مول»

تنظّم «فوربس الشرق الأوسط»، برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، النسخة الثانية من «قمة بناء المستقبل 2026» في أبوظبي يومي 23 و24 يونيو الجاري، لتجمع نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة مستقبل التنمية الحضرية والبنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتستقطب القمة أكثر من 3.000 مشارك من قادة الحكومات والقطاعات الحيوية والمستثمرين العالميين وروّاد الصناعة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات السيادية والمطوّرين والهيئات المعنية بالبنية التحتية.
وتُناقش جلسات القمة، مجموعة من الموضوعات المرتبطة بمستقبل البنية التحتية. 
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «سيُحدَّد مستقبل الطاقة والبنية التحتية، من خلال التكامل بين الاستدامة والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتواصل دولة الإمارات تبنِّي نهج استشرافي يجمع بين الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والبنية التحتية المرنة لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة».

قمة فوربس الشرق الأوسط
أبوظبي
الإمارات
فوربس
فوربس الشرق الأوسط
وزارة الطاقة والبنية التحتية
آخر الأخبار
فانس وستيف ويتكوف وشهباز شريف وعاصم منير قبيل اجتماع رباعي في سويسرا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فانس: تقدم كبير في المحادثات مع إيران بسويسرا
اليوم 01:03
جانب من أحد اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الخارجية العرب» يبحثون في عمّان تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة
اليوم 01:02
رقم قياسي أوروبي في «الحر الشديد»
الأخبار العالمية
رقم قياسي أوروبي في «الحر الشديد»
اليوم 01:02
نازحون يعودون إلى ديارهم في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل: سنبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة
اليوم 01:02
عاملا إنقاذ في موقع تعرض لغارة جوية روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى بهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©