أبوظبي تستضيف قمة فوربس الشرق الأوسط «بناء المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظّم «فوربس الشرق الأوسط»، برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، النسخة الثانية من «قمة بناء المستقبل 2026» في أبوظبي يومي 23 و24 يونيو الجاري، لتجمع نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة مستقبل التنمية الحضرية والبنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتستقطب القمة أكثر من 3.000 مشارك من قادة الحكومات والقطاعات الحيوية والمستثمرين العالميين وروّاد الصناعة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات السيادية والمطوّرين والهيئات المعنية بالبنية التحتية.

وتُناقش جلسات القمة، مجموعة من الموضوعات المرتبطة بمستقبل البنية التحتية.

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: «سيُحدَّد مستقبل الطاقة والبنية التحتية، من خلال التكامل بين الاستدامة والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتواصل دولة الإمارات تبنِّي نهج استشرافي يجمع بين الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والبنية التحتية المرنة لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة».