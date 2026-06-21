صقر غباش: مواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات لآفاق أرحب

مراكش (وام)



التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمعالي ألبان سومانا كينغسفورد باغبين، رئيس برلمان جمهورية غانا، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي، المنعقد في المملكة المغربية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية غانا، والتأكيد على ما تشهده من تطور وازدهار في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد الجانبان بالنجاح الذي حققته الدورة الرابعة للمنتدى، وما شهدته من مناقشات مثمرة تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية دور البرلمانات في دعم الحوار والتعاون الاقتصادي، وتعزيز جهود التنمية المستدامة والازدهار للشعوب.

وأكد معالي صقر غباش أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غانا تشهد تطوراً متنامياً على مختلف المستويات؛ بفضل الدعم والاهتمام اللذين توليهما قيادتا البلدين الصديقين لتعزيز التعاون الثنائي، مشيراً إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة هذا التطور من خلال تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية وتبادل الزيارات والخبرات، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية، وخدمة المصالح المشتركة.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية غانا، بما يعزز التواصل والتنسيق بين الجانبين، ويدعم التعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء الفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مؤكدين أن العلاقات الثنائية تمتلك مقومات كبيرة لمزيد من النمو والتطور، بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وفي ختام اللقاء، وجه معالي صقر غباش دعوة إلى معالي رئيس برلمان جمهورية غانا لزيارة دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، ودعم مسارات التعاون المشترك.

حضر اللقاء كل من: سعيد راشد العابدي، وسالم محمد العامري، وسلطان يعقوب الزعابي، وعائشة راشد ليتيم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون الرئاسة في المجلس الوطني الاتحادي.

كما التقى معالي صقر غباش، مع معالي رولاندو ميغيل غونزاليس باتريسيو، رئيس برلمان أميركا اللاتينية والكاريبي وذلك على هامش مشاركة وفد المجلس في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش.

وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان أميركا اللاتينية والكاريبي، وآليات تطوير التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الدبلوماسية البرلمانية وخدمة المصالح المشتركة. وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز شراكاته مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقاً من نهج دولة الإمارات في ترسيخ الحوار والتعاون، وبناء الشراكات الاستراتيجية.

من جانبه، أشاد معالي رولاندو ميغيل غونزاليس باتريسيو، بما تشهده دولة الإمارات من تطور وازدهار في مختلف المجالات، وبما حققته من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، مثمناً الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز العمل البرلماني الدولي. ووجه رئيس برلمان أميركا اللاتينية والكاريبي دعوة رسمية إلى معالي صقر غباش لزيارة البرلمان، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير الشراكة بين الجانبين.

حضر اللقاء كل من: سعيد راشد العابدي، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وحشيمة ياسر العفاري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.