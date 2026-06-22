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علوم الدار

فريق الاستجابة الإماراتي يتفقّد مركز إيواء متضرري الزلزال جنوبي الفلبين

أرشيفية
22 يونيو 2026 15:34

زار فريق الاستجابة الإماراتي مركز إيواء المتضررين من الزلزال الذي ضرب مقاطعة سارانغاني في جنوب جمهورية الفلبين، واطّلع على سير العمل في المستشفى الميداني، كما تفقّد أوضاع النازحين والمقيمين في مراكز الإيواء واستطلع احتياجاتهم الإنسانية العاجلة.

 

وضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات لدعم المتضررين من الزلزال والتخفيف من آثار الكارثة، تابع الفريق الخدمات الطبية والعلاجية المقدّمة في المستشفى الميداني، وتقييم الحالات المتضررة، لضمان توفير الدعم والمساعدات اللازمة بأسرع وقت ممكن.

 

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وقال سعادة محمد عبيد القطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، إن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لمساندة المتضررين من الزلزال، وتجسيداً لنهجها الراسخ في مد يد العون للشعوب المتضررة جراء الكوارث والأزمات الإنسانية.

 

يُذكر أن دولة الإمارات عملت على تنويع مساعداتها الإغاثية المقدمة لمتضرري الزلزال، إذ شملت المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية والإمدادات الإنسانية العاجلة، وذلك في إطار مساهمتها الفاعلة في الجهود الدولية الهادفة إلى الحد من التداعيات الإنسانية التي خلّفها الزلزال في مقاطعة سارانغاني.

 

المصدر: وام
الفلبين
زلزال
الإمارات
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