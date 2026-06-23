الأربعاء 24 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» و«الموارد البشرية لحكومة عجمان»

تفاهم بين «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» و«الموارد البشرية لحكومة عجمان»
24 يونيو 2026 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني، وبناء القدرات، والتبادل المعرفي، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتطوير الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
وقّع الاتفاقية الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وراشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، حيث تؤسِّس الاتفاقية إطاراً للتعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني، وتبادل الخبرات والمعرفة، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصّصة ذات الصلة بتطوير الموارد البشرية ومسارات العمل الحكومية. كما تشمل الاتفاقية تخصيص مقاعد تدريبية لموظفي الجهتين للمشاركة في البرامج التدريبية المتخصّصة التي تقدمها الأكاديمية، إلى جانب تقديم مزايا تفضيلية على عدد من البرامج التدريبية، وتنظيم جلسات وورش عمل معرفية مشتركة تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في مجالات الموارد البشرية والتطوير المؤسّسي. علاوة على ذلك، سيعمل الطرفان على استكشاف وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية الموارد البشرية لمواكبة المتغيرات المستقبلية، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين، ويُعزّز ثقافة التعلم المستمر والابتكار.

أخبار ذات صلة
عبد العزيز بن حميد وقنصل عام البحرين يبحثان تعزيز التعاون
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تُطلق «الحوارات الاستراتيجية للأكاديمية»
الموارد البشرية
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
عجمان
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي ينفّذ رحلة التسوق دون تدخل بشري
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي ينفّذ رحلة التسوق دون تدخل بشري
24 يونيو 2026
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات خلال جلسة مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد دعم جهود التعافي في سوريا وإعادة الإعمار
24 يونيو 2026
ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يؤكد موافقة إيران على عمليات تفتيش نووية
24 يونيو 2026
طفلة نازحة تأوي إلى مخيم خيام في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستهداف أطفال غزة «عمداً»
24 يونيو 2026
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
24 قتيلاً ومصاباً في غزة خلال يوم
24 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©