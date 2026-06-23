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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وفد منصة «اصنع في الإمارات»

رئيس الدولة يستقبل وفد منصة «اصنع في الإمارات»
23 يونيو 2026 22:05

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد منصة «اصنع في الإمارات» في دورتها الخامسة 2026.

وأشاد سموه بجهود القائمين على «اصنع في الإمارات»، ما أسهم في تحولها إلى منصة لدعم الصناعة الوطنية، وبناء شراكات صناعية تخدم الأهداف التنموية للدولة.

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وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن تعزيز القطاع الصناعي وتطويره يأتي ضمن أولويات الدولة وفي قلب رؤيتها للمستقبل، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق تعمل على توطين الصناعات الحيوية وتشجيع المنتج الوطني وبناء الكوادر المواطنة في هذا المجال.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

المصدر: وام
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