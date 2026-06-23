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علوم الدار

حكام الإمارات يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية

حكام الإمارات يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية
23 يونيو 2026 22:25

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنين سموهم الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

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