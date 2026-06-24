رسالة إنسانية مشتركة.. الطاقم الطبي الإندونيسي يواصل دعم المرضى الفلسطينيين في المستشفى الإماراتي العائم

يواصل الطاقم الطبي الإندونيسي تقديم خدماته العلاجية للأشقاء الفلسطينيين من المرضى والجرحى في المستشفى الإماراتي العائم، جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبيّة الإماراتية، في نموذج يعكس روح التعاون والتكامل بين الفرق الطبية المشاركة.

ويضم الطاقم الطبي الإندونيسي نخبة من الأطباء والمختصين في عدد من التخصصات الطبية والجراحية، من بينها جراحة العظام، والجراحة العامة، والتخدير، والعلاج الطبيعي، والتمريض، حيث يعملون ضمن منظومة متكاملة لتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير المهنية والإنسانية.

وأكد أعضاء الطاقم الطبي الإندونيسي سعادتهم بالمشاركة في هذه المهمة الإنسانية، مشيرين إلى أن العمل إلى جانب الكوادر الإماراتية، يمثّل تجربة مميزة تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لخدمة المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

كما يحرص المستشفى الإماراتي العائم على توفير بيئة عمل إيجابية ومحفّزة للطواقم الطبية، من خلال تنظيم لقاءات دورية وبرامج داعمة لرفاهية الكوادر الطبية، بما يسهم في تعزيز روح الفريق وتخفيف ضغوط العمل، وينعكس إيجاباً على جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

ويستمر المستشفى الإماراتي العائم أداء رسالته الإنسانية في تقديم الرعاية الطبيّة المتخصّصة للأشقاء الفلسطينيين، ضمن الجهود المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناتهم ودعمهم في مختلف الظروف.