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رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الأميركي

رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الأميركي
24 يونيو 2026 16:56

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، الذي يزور الدولة في إطار جولة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط.

وبحث سموه مع معالي وزير الخارجية علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص على مواصلة تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

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كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها، وأهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
الشرق الأوسط
الإمارات والولايات المتحدة
وزير الخارجية الأميركي
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الإمارات وأميركا
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