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توقعات بسقوط أمطار على الإمارات غداً

توقعات بسقوط أمطار على الإمارات غداً
24 يونيو 2026 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر شرقاً وجنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً، مثيرة للغبار.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً خاصة غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:59، والمد الثاني عند الساعة 21:57، والجزر الأول عند الساعة 14:43، والجزر الثاني عند الساعة 05:32.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:41، والمد الثاني عند الساعة 17:59، والجزر الأول عند الساعة 12:52، والجزر الثاني عند الساعة 01:17.

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