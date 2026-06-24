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علوم الدار

حمدان بن زايد يطلع على خطط تطوير الرياضة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الظفرة

حمدان بن زايد يطلع على خطط تطوير الرياضة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الظفرة
24 يونيو 2026 18:12

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، وفداً من مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة عارف حمد العواني، الأمين العام للمجلس، حيث اطلع سموه على مستجدات القطاع الرياضي في منطقة الظفرة، وخطط المجلس الرامية إلى تعزيز ممارسة الرياضة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية.

واطلع سموه، خلال اللقاء على أبرز المشاريع الرياضية الجاري تنفيذها في المنطقة، إلى جانب الخطط المستقبلية الهادفة إلى تطوير المرافق والمنشآت الرياضية، وتعزيز استدامة البرامج المجتمعية، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في رفع معدلات النشاط البدني، وترسيخ مفاهيم الصحة وجودة الحياة بين أفراد المجتمع.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن تطوير القطاع الرياضي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة، وتعزيز مكانة الرياضة كوسيلة فاعلة لدعم التنمية المجتمعية والاستثمار في الإنسان.

وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير المبادرات والبرامج الرياضية التي تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، مؤكداً أن الاستثمار في الرياضة ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وتماسكه وجودة حياته، ويسهم في إعداد أجيال أكثر وعياً وقدرة على الإسهام في مسيرة التنمية.
كما تطرق العرض إلى أجندة الفعاليات والبطولات الرياضية التي تستضيفها منطقة الظفرة على مدار العام، ودورها في تعزيز الحراك الرياضي والمجتمعي، إلى جانب المبادرات الموجهة لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والناشئة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، فضلاً عن البرامج الهادفة إلى اكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها ودعم مسيرتها المستقبلية.

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وتناول اللقاء دور الرياضة في دعم مستهدفات «عام الأسرة»، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج رياضية تعزز مشاركة أفراد الأسرة في الأنشطة المجتمعية، وتشجع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، بما يسهم في تعزيز الترابط الأسري، وترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية، ودعم جودة الحياة.
من جانبه، أعرب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المتواصل واهتمامه الدائم بتطوير القطاع الرياضي في منطقة الظفرة، مؤكداً أن توجيهات سموه تمثل دافعاً رئيساً لمواصلة تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن مجلس أبوظبي الرياضي يواصل العمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير الرياضة في منطقة الظفرة، ترتكز على توسيع نطاق البرامج المجتمعية، واستقطاب الفعاليات الرياضية النوعية، ودعم المواهب الرياضية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز مساهمة الرياضة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.
حضر الاستقبال ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
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