سيف بن زايد يبارك لزايد بن أحمد بن زايد وزايد بن حامد بن زايد تخرجهما من المرحلة الثانوية

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، للشيخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حامد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تخرجهما من المرحلة الثانوية.

أبارك لأبنائي زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان، وزايد بن حامد بن زايد آل نهيان، تخرجهما من المرحلة الثانوية، سائلاً الله لهما دوام التوفيق والنجاح.



وأسأل الله أن يكونا، مع شباب الوطن، قدوةً في العلم والعطاء والإخلاص، وأن يمضوا بعزمٍ وطموح في خدمة القيادة الرشيدة والمجتمع والوطن pic.twitter.com/zjtSQYw4k4 — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) June 24, 2026

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أبارك لأبنائي زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان، وزايد بن حامد بن زايد آل نهيان، تخرجهما من المرحلة الثانوية، سائلاً الله لهما دوام التوفيق والنجاح. وأسأل الله أن يكونا، مع شباب الوطن، قدوةً في العلم والعطاء والإخلاص، وأن يمضوا بعزمٍ وطموح في خدمة القيادة الرشيدة والمجتمع والوطن».