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منصور بن زايد يعزي عبدالجليل عبدالرحمن البلوكي في وفاة والدته

منصور بن زايد يعزي عبدالجليل عبدالرحمن البلوكي في وفاة والدته
24 يونيو 2026 20:00

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، العزاء إلى السيد عبدالجليل عبدالرحمن البلوكي في وفاة والدته المغفور لها فاطمة علي محمد، وذلك خلال حضور سموه العزاء في مجلس البطين بأبوظبي.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيدة، محمد ويونس وجعفر.

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وأعرب سموه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء بجانب سموه، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

المصدر: وام
أبوظبي
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