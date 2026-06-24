«جامعة الإمارات» تطلق برنامج «بكالوريوس علوم الفضاء»

العين (الاتحاد)



أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق برنامج «بكالوريوس العلوم في علوم الفضاء» ضمن قسم الفيزياء في كلية العلوم، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الجامعة بدعم توجُّهات دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الفضاء، وإعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة المستقبل في المجالات العلمية والتقنية المتقدمة.

ويأتي البرنامج الجديد استجابةً للطلب المتنامي على المتخصصين في علوم الفضاء والتقنيات المرتبطة بها، حيث يوفر للطلبة بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين العلوم الأساسية والتطبيقات الحديثة، من خلال دراسة الفيزياء والرياضيات والحوسبة، إلى جانب مجالات متخصّصة تشمل علم الفلك والفيزياء الفلكية، وعلوم الكواكب، وتقنيات الأقمار الصناعية، والاتصالات والملاحة الفضائية، واستدامة الفضاء، مدعومة بالتدريب العملي والمشاريع البحثية والتدريب الميداني في مؤسسات قطاع الفضاء بالدولة.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في بناء رأسمال بشري وطني يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لدعم منظومة الفضاء الإماراتية، وتعزيز القدرات البحثية والعلمية للدولة.



مشاريع

ينطلق البرنامج مع بداية العام الدراسي الجديد، ومن المتوقع أن يسهم في رفد المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية والشركات العاملة في قطاع الفضاء بكفاءات مؤهلة تمتلك مهارات تحليل البيانات الفضائية وتصميم الحلول التقنية والمشاركة في المشاريع البحثية والتطبيقية.