خليفة بن محمد بن خالد: التعليم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)



احتفلت مدرسة برايتون كوليدج أبوظبي بتخريج دفعة عام 2026، وذلك برعاية وحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، في حفل أقيم بحضور أولياء الأمور والهيئتين التعليمية والإدارية وعدد من الشخصيات البارزة والضيوف.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، في كلمته بهذه المناسبة، أن التعليم وتمكين الشباب، يشكلان ركيزة أساسية لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، متمنياً للخريجين التوفيق في مسيرتهم الجامعية والمهنية، وحثّهم على مواصلة التميز والإسهام الفاعل في خدمة وطنهم ومجتمعهم، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في قلب التنمية. من جانبها، أعربت إدارة مدرسة برايتون كوليدج، عن اعتزازها بتخريج دفعة 2026، مؤكدةً أن هذه المناسبة تشكّل محطة فارقة في المسيرة التعليمية للطلبة، وتجسّد التزام المدرسة الراسخ بإعداد جيل قادر على الإسهام بفاعلية في خدمة مجتمعه ووطنه، ومواكبة متطلبات المستقبل.

وتقدّمت إدارة المدرسة بخالص الشكر والعرفان لمعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان على رعايته الكريمة، ومشاركته أبناءه الطلبة فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، مثمنةً هذه اللفتة التي تعكس دعم القيادة المستمر للتعليم والشباب. كما هنّأت الخريجين، متمنيةً لهم مستقبلاً حافلاً بالنجاح والتميز في مسيرتهم الجامعية والمهنية، وأن يكونوا سفراءَ للمدرسة في محافل العلم والعمل.