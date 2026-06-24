خالد بن عبد الله القاسمي يكرِّم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2025

الشارقة (وام)



تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، شهد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، مساء يوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2025، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وتفضّل الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي بتكريم الفائزين بالجائزة بفئاتها المختلفة من المؤسسات والأفراد والمنشآت الاقتصادية المحلية والخليجية، بالإضافة إلى تكريم الشركاء والرعاة الاستراتيجيين ولجنة التحكيم وفريق عمل الجائزة تقديراً لدورهم وتثميناً لجهودهم المتميزة في إنجاح الجائزة.

وفاز بالجائزة لهذا العام 13 فائزاً بين منشأةٍ ورائد أعمال توزّعوا على الفئات الـ 8، ففي فئة جائزة الشارقة للتميز فاز كل من، إينوك للتوزيع- فرع الشارقة، بيتك كاد إندستريز، مصنع آنكر ألايد، والوطنية لصناعة الكابلات، وفي فئة جائزة الشارقة للتوطين الخليجية فازت شركة الصناعات العربية، ونال جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، كلُّ من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، ومركز الشارقة لصعوبات التعلم، وفي فئة جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فاز كل من جرين بريفاب، ومصنع الند لإنتاج الأعلاف، ونال جائزة الشارقة لرواد الأعمال كلٌّ من حسن عبدالحميد السيد، وأحمد خليفة سالم السويدي، وفازت بفئة جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة، الفن صغير مبارك الكتبي، فيما نال جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية سيتي سنتر الزاهية.

تحفيز بيئة الأعمال

وكان الحفل قد استُهلّ بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تلته آيات بيّنات من القرآن الكريم، ألقى بعدها عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمةً أشار فيها إلى أن الجائزة باتت منارةً تترجم الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحفيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المعرفي، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة ودعمه المستمر الذي مكّن الجائزة من ترسيخ مكانتها كأبرز منصة للتميز الاقتصادي والمؤسسي في الإمارة والمنطقة.

وهنأ رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الفائزين، مشيداً بما حققوه من مستويات متقدمة في الأداء المؤسسي والابتكار والاستدامة، والتي تعكس التزامهم بتبني أفضل الممارسات وتعزيز تنافسية أعمالهم، شاكراً أعضاء مجلس الأمناء ولجان التقييم وفرق العمل في غرفة الشارقة، مؤكداً أن الجائزة ستظل المحرك الأساسي لتحفيز الجهود وتطوير القدرات والمساهمة في صناعة مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لإمارة الشارقة ودولة الإمارات.

مسيرة التجارة في الشارقة

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً تناول مسيرة التجارة في إمارة الشارقة، ومراحل تطورها ونموها عبر العقود، وما شهدته الإمارة من ازدهار في حركة التجارة والاستثمار بفضل رؤى قيادتها الحكيمة، وسلّط العرض الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الشارقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومناطق حرة وموانئ حديثة أسهمت في تعزيز مكانتها مركزاً تجارياً واقتصادياً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب ما حققته من نجاحات وإنجازات في المجالات الثقافية والتعليمية والصناعية والسياحية، بما يعكس مسيرتها التنموية الشاملة والمستدامة.

ومثلت جميع فئات الجائزة أولوية في معايير التميز والاستدامة، حيث تغطي الفئات مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية والمسؤولية المجتمعية عبر 8 مسارات تنافسية هي «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال»، و«جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة»، و«جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية».

معايير الجودة والابتكار

يذكر أن «جائزة الشارقة للتميز» إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية التي تنظّمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً، بهدف غرس ثقافة الحوكمة المؤسسية وتطوير القدرات التنافسية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحفيز المنشآت الاقتصادية على اعتماد أعلى معايير الجودة والابتكار، إلى جانب تعزيز مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه المجتمع وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، بما يُرسّخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً عالمية ملهمة للعيش والعمل والاستثمار، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة الشاملة في دولة الإمارات والمنطقة.

حضر الحفل كلُّ من: الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، والفريق عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وحمد علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وصالح الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وحميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، ومحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال.