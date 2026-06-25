مدير «أكاديمية سيف بن زايد» يطّلع على جاهزية مجندي الخدمة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

زار العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الدفعة الـ(24) من مجندي الخدمة الوطنية في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة للأكاديمية، وذلك بهدف متابعة سير البرامج التدريبية والتخصصية والإطلاع على مستوى جاهزية المجندين وتأهيلهم، بما يسهم في تعزيز قدراتهم ورفع كفاءتهم لدعم منظومة العمل الأمني.

وكان في استقباله العقيد الدكتور علي خميس اليماحي مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة وعدد من الضباط، حيث اطلع خلال الزيارة على مراحل التدريب التخصصي التي ينفذها مجندو الخدمة الوطنية وفق خطة تدريبية مدروسة تحقق أهداف برنامج الخدمة الوطنية في تعزيز القيم الوطنية وتنمية العنصر البشري، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية وخدمة المجتمع.

وأكد أهمية تشجيع مجندي الخدمة الوطنية ورفع معنوياتهم، وتعزيز قدراتهم العسكرية ومهاراتهم العملية.