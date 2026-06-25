تباين آراء طلاب رأس الخيمة حول اختبار اللغة الإنجليزية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أثار اختبار اللغة الإنجليزية ضمن اختبارات الفصل الدراسي الأخير في مدارس رأس الخيمة ردود فعل متباينة بين الطلبة، وأجمع أغلب طلاب وطالبات مراحل النقل على أن الامتحان جاء بمستوى أعلى من المتوقع، خاصة لطلبة الصف الثاني عشر بمختلف مساراته.

وأكد الطلبة أن الاختبار اتسم بطول أسئلته وتنوعها، إضافة إلى احتوائه على فقرات تطلبت وقتاً وجهداً كبيرين في القراءة والتحليل والإجابة، الأمر الذي تسبب في شعور بعضهم بالتوتر والضغط أثناء أداء الامتحان. وبينما رأى عدد من الطلبة أن الأسئلة احتاجت إلى تركيز عالٍ ومهارات لغوية متقدمة، اعتبر آخرون أن الاختبار كان فرصة حقيقية لقياس قدراتهم الأكاديمية ومدى استيعابهم للمهارات التي اكتسبوها خلال العام الدراسي.

وقال الطالب عبدالله الظهوري من مدرسة المطاف للتعليم الثانوي مسار عام : إن الاختبار تضمن عدة فقرات وأسئلة متنوعة اتسم بعضها بعدم المباشرة، مما زاد من مستوى التحدي. كما أشار عدد من طلبة المرحلة الثانوية إلى أن بعض الأسئلة الإلكترونية احتاجت إلى وقت إضافي للتفكير والإجابة.

وفي المقابل، عبر طلبة الحلقة الثانية عن رضاهم عن اختبار مادة اللغة الإنجليزية رغم ضيق الوقت المخصص للإجابة والمراجعة، ورأوا أن الاختبار كان مناسباً للطالب متوسط المستوى.

وأكد معلمو المادة أن الأسئلة جاءت ضمن المهارات التي تدرب عليها الطلبة مسبقاً، موضحين أن رهبة الامتحانات قد تؤثر أحياناً في أداء بعض الطلبة، وأن الاختبار راعى قياس مستويات التحصيل المختلفة بين الطلبة، متمنين للجميع التوفيق والنجاح.