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علوم الدار

حكام الإمارات يهنئون أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم

حكام الإمارات يهنئون أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم
26 يونيو 2026 14:07

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة. كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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