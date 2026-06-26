السبت 27 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي»: الأسرة خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من براثن المخدرات

«شرطة أبوظبي»: الأسرة خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من براثن المخدرات
27 يونيو 2026 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تحديثات نافس» تعزّز التوازن بين التمكين المهني والاستقرار الأسري
فتح باب التسجيل في مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

تدعو القيادة العامة لشرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى استثمار الإجازة الصيفية في توجيه الأبناء، وتنظيم أوقاتهم، وإشراكهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والبرامج الهادفة التي تنمّي مهاراتهم وتعزز قيمهم الإيجابية، بما يسهم في حمايتهم وبناء مستقبلهم، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوقاية من المخدرات وحماية أفراد المجتمع.
وأكدت أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في حماية الأبناء، من خلال تعزيز الحوار الأسري، والاهتمام بمتابعة سلوكياتهم، ورصد أي تغيّرات قد تطرأ عليهم، إلى جانب غرس القيم الإيجابية، وتعزيز الثقة بينهم وبين الوالدين، بما يهيئ بيئة أسرية آمنة وداعمة.
وأوضحت أن الإجازة الصيفية قد تتحول إلى مصدر خطر في حال غياب المتابعة وعدم تنظيم أوقات الأبناء، مشيرةً إلى أن الفراغ والفضول ورفقاء السوء من أبرز العوامل التي قد تقود إلى الانجراف نحو تعاطي المخدرات، الأمر الذي يستدعي تكاتف الأسرة والمجتمع لحماية النشء من هذه الآفة.
وحثت أولياء الأمور على شغل أوقات الأبناء بما يعود عليهم بالنفع، وتشجيعهم على ممارسة الهوايات والأنشطة المفيدة، ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز التواصل المستمر معهم، بما يسهم في وقايتهم من السلوكيات الخطرة، وترسيخ بيئة أسرية آمنة تدعم بناء جيل واعٍ ومسؤول.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
مكافحة المخدرات
أضرار المخدرات
مخاطر المخدرات
الإجازة الصيفية
العطلة الصيفية
الاستقرار الأسري
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار
27 يونيو 2026
لبنانيون بجوار مبانٍ مدمرة في النبطية (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وإيطاليا تسعيان لبناء تحالف دولي لدعم لبنان
27 يونيو 2026
سفن في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«البحرية الدولية»: إجلاء 2500 بحار و115 سفينة من «هرمز»
27 يونيو 2026
منشأة نطنز النووية في إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الطاقة الذرية»: باشرنا محادثات مع إيران لبحث مصير اليورانيوم المخصب
27 يونيو 2026
طفلة سودانية نازحة تنظر من خيمة جنوب بورتسودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السودان.. «النيل الأزرق» على شفا انهيار إنساني
27 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©