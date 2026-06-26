تخصّصات جديدة ومناهج محدثة في «أميركية رأس الخيمة»

رأس الخيمة (وام)

أعلنت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة عن تعزيز استراتيجي لملفها الأكاديمي لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك بعد موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الدولة على إجراء تغييرات جوهرية شملت 10 برامج قائمة.

وتستحدث التغييرات المعتمدة تخصصات جديدة ومناهج محدثة من شأنها تزويد الطلبة بمعارف مواكبة للمستقبل، وكفاءات تطبيقية ومهارات متعددة التخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتطورة، وسيبدأ تطبيق التخصصات الجديدة والبرامج المحدثة اعتباراً من خريف 2026.

وقال الدكتور بسّام علم الدين، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، إن التحسينات المعتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي تمثل خطوة كبرى في مسيرة التحول الاستراتيجي للجامعة، إذ تضع نجاح الطلبة وقابلية التوظيف والتكامل مع القطاع الصناعي والابتكار في صميم الرسالة الأكاديمية للجامعة وهدفها بتخريج قادة مؤهلين للمستقبل يتمتعون بالعمق التقني والمرونة الفكرية والحكم الأخلاقي والثقة لإحداث أثر مجتمعي مستدام.

وعزّزت الجامعة برنامج البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية بإضافة تخصص تكنولوجيا المختبرات الطبية، إلى جانب التخصصات القائمة، وهي التكنولوجيا الحيوية الخلوية والجزيئية، وعلم الأحياء الجنائي والتكنولوجيا الحيوية الطبية.

وخضع برنامج البكالوريوس في علم النفس لمراجعة جوهرية مع استحداث ثلاثة تخصّصات جديدة. واستحدثت الجامعة تخصّص ريادة الأعمال ضمن برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال.

وتم تغيير اسم تخصص المالية ليصبح المالية والتقنيات المالية.