تعاون بين «تنمية المجتمع - أبوظبي» و«الدار» لتطوير حديقة ياس المجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

تتعاون دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي مع الدار لتطوير «حديقة ياس المجتمعية»، الوجهة المجتمعية الجديدة في جزيرة ياس المصممة لتعزيز التلاحم المجتمعي من خلال التجارب المشتركة والتواصل اليومي. وترحّب «حديقة ياس المجتمعية» بالمقيمين والزوّار من مختلف فئات المجتمع، وتوفّر بيئة مفتوحة ودامجة تدعم الحياة المجتمعية وتشجّع على التفاعل الهادف.

ويتوسّط «حديقة ياس المجتمعية» المركز المجتمعي «نبض ياس» الذي يُطوَّر بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي. وصُمّم المركز ليكون مساحةً مركزية للتجمّع، حيث يستضيف عند إطلاقه برنامجاً متنوعاً من المبادرات المجتمعية، ما يُمكّن العائلات والشباب وكبار السن من التواصل والتعلّم والمشاركة في بيئة دامجة وترحيبية.

ويُقدّم «نبض ياس» نموذجاً جديداً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يُمثّل أول استثمار من نوعه للقطاع الخاص في مجال البنية التحتية المجتمعية في إمارة أبوظبي، ويعكس التزام أبوظبي بنماذج التنفيذ المبتكرة التي تُحقق قيمة اجتماعية مستدامة وتعزّز الرفاه المجتمعي. ويُطوَّر مركز «نبض ياس» بموجب اتفاقية بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي والدار، تُحدّد إطار عمل لتوسيع نطاق نموذج مراكز «نبض» المجتمعية ليشمل مشاريع الدار في مختلف مناطق الإمارة، بما فيها أبوظبي والعين والظفرة.

وبحضور معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار، وقّع الاتفاقية المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تُجسّد حديقة ياس المجتمعية رؤيتنا لمجتمعات دامجة ومتاحة للجميع. ويعكس هذا المشروع إيمان الدار بأن المجتمع يبدأ من الشعور بالانتماء، في أماكن ترحّب بالجميع وتُشجّع على التواصل، وتتشكّل ملامحها من خلال الأفراد الذين يستخدمونها. ويعكس تعاوننا مع دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي في تطوير نبض ياس التزاماً مشتركاً بإنشاء وجهات تجمع الأفراد وتُثري الحياة اليومية في مختلف أنحاء أبوظبي».

وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز حضور المراكز المجتمعية في الأحياء السكنية، وتحويلها إلى مساحات تنبض بالحياة تدعم التفاعل والتواصل بين أفراد المجتمع، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً».

وأضاف: «نعمل من خلال مراكز (نبض) المجتمعية على تطوير بيئة مجتمعية متكاملة توفّر فرص المشاركة والتعلّم والتطوع، وتمكّن جميع فئات المجتمع من المساهمة الفاعلة في الأنشطة والبرامج المجتمعية، بما يعزّز جودة الحياة ويُرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة والتلاحم المجتمعي».

وأكد أن هذه الشراكة مع مجموعة الدار العقارية تمثّل نموذجاً نوعياً للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث لا يقتصر التعاون على تطوير المرافق، بل يمتد ليشمل تصميم تجربة مجتمعية متكاملة.

وتتميّز «حديقة ياس المجتمعية» بموقعها الاستراتيجي بين أبرز الوجهات العالمية في جزيرة ياس ومجمعاتها السكنية المتنامية، بما يوفّر بيئة مشتركة تدعم التطوّر المستمر للحياة المجتمعية على الجزيرة.

وتضم «حديقة ياس المجتمعية» مسجداً، إلى جانب منطقة ألعاب شاملة صُمّمت لضمان الوصول الميسّر لجميع الأطفال، ضمن بيئات مظلّلة وملائمة للعائلات تُشجّع على ممارسة الأنشطة الخارجية.

وستلبّي مجموعة منتقاة من المتاجر الاحتياجات اليومية، وتُتيح في الوقت ذاته فرصاً لازدهار الأعمال المحلية ضمن بيئة مجتمعية متكاملة.

ويُشكّل «نبض ياس» في جوهره النبض الاجتماعي والثقافي لـ«حديقة ياس المجتمعية»، حيث يقدّم برامج وتجارب تعكس تنوّع مجتمعات أبوظبي، وتُرسّخ في الوقت ذاته قيم التواصل والانتماء والمشاركة.

ويُعدّ المركز جزءاً من شبكة أوسع من مراكز «نبض» المجتمعية التي قدّمت منذ إطلاقها مئات البرامج والأنشطة المجتمعية بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة ومؤسسات القطاع الثالث، واستقطبت آلاف المشاركين من مختلف الفئات العمرية في أنحاء الإمارة.