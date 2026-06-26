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علوم الدار

أبوظبي تستكشف آفاق الجيل الجديد من تقنيات تحرير الجينات والعلاجات النوعية

نورة الغيثي خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
27 يونيو 2026 01:24

سان دييغو ( الاتحاد)

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وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «أربور بيوتكنولوجيز»، المتخصّصة في تطوير الجيل الجديد من تقنيات تحرير الجينات والعلاجات الجينية النوعية، وذلك على هامش المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، الذي عقد في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية.
وسيعمل الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، على استكشاف آفاق تعزيز الأبحاث والتطوير السريري في مجال تحرير الجينات، ودعم تطوير علاجات مبتكرة للأمراض النادرة والوراثية، وتعزيز القدرات العلمية والسريرية، إلى جانب تقييم الفرص المستقبلية المرتبطة بالعلاجات المتقدمة والتصنيع الحيوي.
وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي:  يمثِّل تحرير الجينات أحد أكثر المجالات الطبية الواعدة والمتطورة، لما يتيحه من إمكانات لمعالجة الأسباب الجذرية للأمراض النادرة والوراثية، مشيرة إلى أن نجاح أبوظبي في إرساء واحدة من أكثر منظومات علوم الجينوم تطوراً على مستوى العالم يمهد لتسريع تحويل هذه المعارف إلى علاجات قادرة على تحسين حياة المرضى.
وقال الدكتور ديفين سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «أربور بيوتكنولوجيز»: استثمارات أبوظبي في بنية عالمية المستوى لعلوم الجينوم والرعاية السريرية، إلى جانب منصة الشركة المتخصصة في تحرير الجينات، تتيح فرصة لتحويل الرؤى الجينومية إلى علاجات فعلية لمرضى الأمراض النادرة والوراثية، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي والشركاء لدفع تقدم علوم تحرير الجينات، ودعم جهود الإمارة في تطوير الجيل القادم من الطب الجيني.

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