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قرقاش: نعم لدبلوماسية تحفظ أمن الخليج واستقراره لعقود قادمة

أنور قرقاش
27 يونيو 2026 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر منصة «إكس» أمس: «في الاتصال الذي تلقاه سمو الشيخ عبدالله بن زايد من وزير الخارجية الإيراني، تجسد موقف الدولة بكل وضوح وشفافية، وبما يعكس حضور الإمارات الفاعل وثقلها المؤثر في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي». 
وأضاف معاليه: «فالدعوة إلى الدبلوماسية والحوار تقترن بموقف سياسي ثابت وحازم يؤكد ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز».
واختتم معاليه: «نعم للدبلوماسية والحوار، وضمن ثوابت راسخة تحفظ أمن الخليج العربي واستقراره لعقود قادمة».

قرقاش
أنور قرقاش
أمن الخليج
أمن الخليج العربي
عبدالله بن زايد
وزير الخارجية الإيراني
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عباس عراقجي
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هرمز
مضيق هرمز
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