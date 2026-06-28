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علوم الدار

«الختم الفلكي» يوثق مرور الكويكب «1997 NC1» بالقرب من الأرض

«الختم الفلكي» يوثق مرور الكويكب «1997 NC1» بالقرب من الأرض
28 يونيو 2026 13:13

نجح مرصد الختم الفلكي، التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي، في توثيق مرور الكويكب الذي يحمل الرقم «152637» والرمز «1997 NC1» بالقرب من الأرض، من خلال حملة رصد وتصوير فلكية استمرت على مدى ليلتين، في إطار مشاركة علمية دولية تهدف إلى دراسة خصائصه الفيزيائية وتحديد مدة دورانه حول نفسه.
وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن الكويكب مرّ على مسافة آمنة من الأرض تُقدَّر بنحو 2.5 مليون كيلومتر، أي ما يعادل 6.7 ضعف المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر، مؤكداً أن مروره الحالي لا يشكّل أي تهديد لكوكب الأرض، رغم تصنيفه ضمن الكويكبات المحتملة الخطورة، نظراً إلى حجمه الكبير وقربه النسبي من الأرض.

وأضاف أن الكويكب يُصنَّف ضمن الكويكبات العابرة لمدار الأرض، المعروفة باسم كويكبات النوع «أتين»، ويتحرك بسرعة تبلغ نحو 32 ألفاً و4 كيلومترات في الساعة، وهي سرعة تتيح للمراقبين تتبُّع حركته البطيئة نسبياً أمام خلفية النجوم، لافتاً إلى أن قدره الظاهري (سطوعه) يبلغ نحو 10، ما يجعله قابلاً للرصد بوساطة تلسكوبات صغيرة نسبياً.

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وأشار إلى أن حملة الرصد تأتي ضمن تعاون دولي يضم راصدين من عدة دول بإشراف الجمعية الفلكية البريطانية، ويهدف إلى إجراء قياسات ضوئية للكويكب لتحديد مدة دورانه حول نفسه، مبيناً أن النتائج الأولية أظهرت أن مدة دورانه تبلغ نحو 64 ساعة.

ولفت إلى أن آخر مرة اقترب فيها كويكب بهذا الحجم من الأرض كانت في يناير 2022، عندما مرّ الكويكب «1994 PC1» بالقرب منها.

المصدر: وام
مرصد الختم الفلكي
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