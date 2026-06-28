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«الشاطئ الليلي».. تجربة ترفيهية بعيداً عن حرارة النهار

الشاطئ يُشكّل خياراً مثالياً للعائلات والأفراد (من المصدر)
29 يونيو 2026 00:53

هالة الخياط (أبوظبي)

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يواصل الشاطئ الليلي في كورنيش أبوظبي استقطاب أعداد متزايدة من مرتادي البحر خلال فصل الصيف، باعتباره أحد أبرز المرافق الترفيهية التي تُتيح للسكان والزوّار الاستمتاع بالأجواء البحرية خلال ساعات المساء، في بيئة آمنة ومجهّزة بأحدث الخدمات والمرافق التي توفرها بلدية مدينة أبوظبي.
ويُشكّل الشاطئ الليلي خياراً مثالياً للعائلات والأفراد الراغبين في ممارسة الأنشطة الشاطئية بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة خلال ساعات النهار، حيث يوفر تجربة فريدة تجمع بين الراحة والترفيه والسلامة، ضمن إطار جهود البلدية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير مرافق عامة تلبّي احتياجات مختلف فئات المجتمع. 
وتضم الوجهة البحرية منطقة سباحة مضاءة تمتد على مساحة تبلغ نحو ألف متر مربع، مما يتيح للزوّار الاستمتاع بالسباحة في أوقات المساء، وسط منظومة متكاملة من إجراءات الأمن والسلامة. كما تتوافر فرق إنقاذ متخصّصة وحراس أمن على مدار ساعات التشغيل لضمان سلامة مرتادي الشاطئ وتوفير أعلى مستويات الحماية.
ويقدم الشاطئ مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات التي تعزّز تجربة الزوار، تشمل ملاعب لكرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة وكرة السلة، إلى جانب أكشاك للأطعمة والمشروبات تلبّي احتياجات مرتادي الشاطئ، فضلاً عن عيادة للإسعافات الأولية ومرافق خدمية متكاملة تسهم في توفير تجربة مريحة وآمنة لجميع أفراد الأسرة.
ويقع الشاطئ الليلي ضمن شاطئ كورنيش أبوظبي في المنطقة الممتدة من البوابة الرابعة إلى البوابة السادسة، مما يجعله سهل الوصول من مختلف مناطق الإمارة، ويمنح الزوار فرصة الاستمتاع بإطلالات بحرية مميزة وأجواء هادئة خلال ساعات المساء.
ويستقبل الشاطئ الزوّار من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً في أيام الأسبوع العادية وإلى الساعة 12 منتصف الليل في نهاية أيام الأسبوع الجمعة، والسبت، والأحد.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بلدية مدينة أبوظبي لتطوير المرافق العامة والشواطئ ورفع جاذبيتها كوجهات ترفيهية وسياحية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارة الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة، وتوفير خيارات ترفيهية متنوعة للسكان والزوّار على مدار العام. 
ومع تزايد الإقبال على الأنشطة الخارجية خلال الفترة المسائية في فصل الصيف، يرسّخ الشاطئ الليلي مكانته كإحدى الوجهات المفضّلة في أبوظبي، لما يوفره من تجربة بحرية متكاملة تجمع بين الاستجمام والرياضة والترفيه في أجواء آمنة ومجهّزة بأعلى المعايير.

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