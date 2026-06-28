نهيان بن مبارك يحضر أفراح آل علي والزعابي بأبوظبي

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة السيد أحمد حسن عبد الله آل علي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله، على كريمة السيد علي محمد عبدالله الزعابي، وذلك في مجلس الفلاح بأبوظبي، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

وعبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخللت الحفل فقرات تراثية وفنية، شملت عروضاً من الفنون الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواء من الفرح والأصالة.