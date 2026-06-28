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علوم الدار

6.7 مليون درهم دعماً لمحدودي الدخل من «خيرية الشارقة»

محمد إبراهيم بن نصار
29 يونيو 2026 00:53

الشارقة (الاتحاد)

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أنفقت جمعية الشارقة الخيرية، خلال منتصف العام الجاري، حزمة من المساعدات النقدية بقيمة 6.7 مليون درهم من حساب الزكاة في إطار دعم 4538 حالة من أصحاب الدخل المحدود، إلى جانب كبار السن والمطلقات والأرامل غير المستفيدين من المساعدات الحكومية، بما يضمن لهم الحياة الكريمة. 
وقال محمد إبراهيم بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسّسي والتسويق، إن الجمعية تعوّل على زكاة المُحسنين ومساهماتهم الخيرية في تنفيذ برامج تمكن المستفيدين من الحصول على الحياة الكريمة، وتضم الجمعية بين سجلاتها عدداً كبيراً من الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات، إلى جانب المسنين ممن لا دخل يضمن لهم الحياة الكريمة، وتوفر لهذه الحالات مساعدات نقدية بشكل شهري منتظم، بما يمكنهم من توفير احتياجاتهم الضرورية للمعيشة الكريمة، ويتم صرف هذا النوع من المساعدة بناء على احتياج الحالة، والذي تحدده لجنة المساعدات بالجمعية. 
وأوضح أنه تم تقديم المساعدة الشهرية للحالات المستحقة المسجلين بكشوف الجمعية بمقرها الرئيسي وسائر إداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، وحلَّ شهر يونيو بأعلى نسبة مصروفات شهرية بقيمة 1.197 مليون درهم، يليه شهر يناير بقيمة 1,170 مليون درهم. 
وأشار ابن نصار إلى أن دور الجمعية هو مساندة الفقراء وذوي الدخل المحدود في استقرار أوضاعهم المعيشية من خلال إتاحة تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الذي يتيح مزيداً من السهولة والخصوصية، مبيناً أن ما تم تقديمه من مساعدات شملت الكثير من شرائح المعوزين، إنما جاء بفضل جود المتبرعين وصدقاتهم وإحسانهم، متوجّها لهم بالشكر الجزيل، ومتأملاً مواصلة الدعم لسائر المشاريع والبرامج الخيرية الأخرى.

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