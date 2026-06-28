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شرطة أبوظبي تنشر الوعي المروري بين «الجاليات»

جانب من أنشطة الفعالية المجتمعية (من المصدر)
29 يونيو 2026 00:53

أبوظبي (الاتحاد) 

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شاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية، في فعالية مجتمعية خُصصت للجاليات الآسيوية في نادي أبوظبي الرياضي، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المروري ونشر ثقافة السلامة على الطرق بين مختلف فئات المجتمع، بما يدعم الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في «أمن الطرق الذكي».  
وأكد العميد سيف حمد الزعابي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بالإنابة، أن مشاركة شرطة أبوظبي في الفعاليات المجتمعية تأتي انطلاقاً من حرصها على ترسيخ الشراكة المجتمعية وتعزيز الوعي المروري من خلال رسائل توعوية تُقدَّم بلغات متعددة، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بقواعد السير والمرور، والحدّ من الحوادث، وحماية الأرواح والممتلكات. 
وأوضح أن الفعالية تضمنت ورشاً توعوية تناولت أبرز القوانين والأنظمة المرورية، وأهمية الالتزام بالسرعات المحددة، واستخدام حزام الأمان، والعبور الآمن للمشاة، إلى جانب التحذير من مخاطر الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، لما يشكّله من تهديد مباشر لسلامة مستخدمي الطريق. 

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