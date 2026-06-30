الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. وصول مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلا إلى قطاع غزة

ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. وصول مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلا إلى قطاع غزة
30 يونيو 2026 12:48

وصلت إلى قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، قافلة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال، مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وجرى تجهيز القافلة في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش، بعد وصول شحنة المساعدات جواً من مطار الشارقة الدولي، حيث عمل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي على فرزها وتحميلها وتجهيزها وفق منظومة عمل متكاملة، بما يضمن سرعة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ويلبي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ويعزز وصول الدعم إلى مستحقيه.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رواندا بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لكندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

وتجسّد هذه المساعدات حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، على دعم الجهود الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من معاناتهم.

وتواصل دولة الإمارات، من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، تنفيذ مبادراتها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تأكيداً لنهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين، وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
غزة
الإمارات
آخر الأخبار
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اقتصاد
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اليوم 14:20
«الاتحاد للطيران» تُضاعف رحلاتها إلى كابول
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تعزّز رحلاتها إلى بروكسل ودكا وكراكوف وزنجبار وبالما
اليوم 14:19
«الداخلية» تُطلق الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار «صيف بلا حوادث»
علوم الدار
«الداخلية» تُطلق الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار «صيف بلا حوادث»
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©