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شرطة أبوظبي تُنظّم مُلتقى «الأجيال»

شرطة أبوظبي تُنظّم مُلتقى «الأجيال»
1 يوليو 2026 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بمديرية شرطة منطقة العين، ملتقى «الأجيال» المجتمعي لكبار المواطنين والشباب والأطفال، في مجلس مريفيعة بمدينة العين، بالتعاون مع بلدية العين - مركز التواجد البلدي بالمقام، وذلك ضمن مبادرات عام الأسرة 2026 الهادفة إلى تعزيز الأمن الأسري، وترسيخ قيم التواصل بين الأجيال، ونشر الثقافة الأمنية والمجتمعية.
وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تنظيم المبادرات المجتمعية، التي تعزّز التلاحم الأسري، وترسّخ الشراكة مع أفراد المجتمع، من خلال توفير منصات للحوار وتبادل الخبرات بين كبار المواطنين والشباب والأطفال، بما يسهم في نقل القيم الأصيلة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وتضمن الملتقى جلسات حوارية وورشاً توعوية تناولت عدداً من الموضوعات المرتبطة بسلامة الأسرة خلال الإجازة الصيفية، شملت الوقاية من حوادث غرق الأطفال، والجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال المستحدثة، وإجراءات السلامة المنزلية قبل السفر، والوقاية من الحرائق، إلى جانب التعريف بمبادرة «ميثاق الأسرة الآمنة» التي تهدف إلى ترسيخ دور الأسرة شريكاً رئيساً في تعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ السلوكيات الإيجابية.

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